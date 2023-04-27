شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تقديم ورقة عمل للحوار الوطنى لدعم مشاركة المرأة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل استهدفت دعم فرص المرأة في المجالس الشعبية المحلية، وأسفر عنها تقديم ورقة عمل للحوار الوطني لدعم مشاركة المرأة فى المجالس المحلية والنيابية تنفيذا لمبادئ الدستور، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين أبرزهم الدكتورة أمل حمادة مدير وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة مها خليل نائب مدير حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية دور ومشاركة المرأة في المجالس المحلية، مؤكدين أن التمييز الإيجابي للمرأة هو وسيلة للتمكين وليس غاية، وهو أداة تنموية تتماشي مع المواثيق الدولية للمساعدة فى إلغاء الصورة النمطية حول المرأة وإزالة التهميش الذي تعرضت له المرأة.