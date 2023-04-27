شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 336 شيكارة دقيق بلدى مدعم محتكرة داخل مخزن فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بالجيزة برئاسة هالة غريب مدير المديرية ومحي إسماعيل مدير إدارة الرقابة المركزية حملة مكبرة على مخابز منطقة الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين؛ للتأكد من الإالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية ووصول الدعم الى مستحقيه، ومواجهة أي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو احتكار السلع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط 336 شيكارة دقيق بلدي مدعم بحوزة صاحب مخبز بلدي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 16 طن و800 كيلو جرام، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لتعليتها على الرصيد وتحرير محضر جنح البدرشين لحين صدور قرار النيابة لصرف الدقيق للمواطنيين في صورة رغيف بلدي مدعم.

الجدير بالذكر أن الأجهزة التموينية بمحافظة الجيزة شنت حملات رقابية مفاجئة على الأسواق والمخابز طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من انتظام العمل وفقا لقوة العمل المحددة بقطاعات المحافظة ومتابعة الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 390 محضرا تموينيا لمخابز لضبط مخالفات بها وضبط حوالي 3 طن دقيق بلدي مدعم بمنشآت مخالفة.