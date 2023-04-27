شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 336 شيكارة دقيق بلدى مدعم محتكرة داخل مخزن فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
أسفرت الحملة عن ضبط 336 شيكارة دقيق بلدي مدعم بحوزة صاحب مخبز بلدي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 16 طن و800 كيلو جرام، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لتعليتها على الرصيد وتحرير محضر جنح البدرشين لحين صدور قرار النيابة لصرف الدقيق للمواطنيين في صورة رغيف بلدي مدعم.
الجدير بالذكر أن الأجهزة التموينية بمحافظة الجيزة شنت حملات رقابية مفاجئة على الأسواق والمخابز طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من انتظام العمل وفقا لقوة العمل المحددة بقطاعات المحافظة ومتابعة الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 390 محضرا تموينيا لمخابز لضبط مخالفات بها وضبط حوالي 3 طن دقيق بلدي مدعم بمنشآت مخالفة.