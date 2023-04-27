شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية شروط تطوير محطة الصب الجاف بميناء جرجوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجيستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة جولدن وينجز إحدي الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات والأنشطة اللوجستية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانىء المصرية، وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري، وجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وصرح وزير النقل، أن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال ومنطقة لوجستيه وصناعيه متكاملة بميناء جرجوب البحرى حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 الف م2 و رصيف بعمق 17 متر وطول 500 متر من اجمالي 7000 متر ارصفة تجارية بالميناء لاستقبال اكبر سفن الصب الجاف و الغلال تحديدا لافتا الى أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة علي مستوي الجمهورية.

وتعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال، بالإضافة إلي منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة، مضيفا ان المشروع يهدف الي خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح و إقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل و يأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشاؤها تمهيدا لربطها حتي مدينة السلوم كما يخدمها الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتي مدينة السلوم بطول 800 كم والذي يعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد وزير النقل على هامش فعاليات التوقيع على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مضيفا ان أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد مشيرا الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.