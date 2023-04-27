شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يقدم الساعة 60 دقيقة مساء اليوم للعمل بالتوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، أنه سيتم الإلتزام بالتوقيت الصيفى صباح يوم الجمعة الموافق 28 إبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة ستون دقيقة.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11.40 م ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.50 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12.00 ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12.31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.04 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12.25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12.00 ص.

وتم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1375 ) رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى 602 رحلة، ورحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 263