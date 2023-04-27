شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بحثت مع مستشار النمسا سد النهضة وأوضاع السودان وأزمة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.

وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية اليوم، الى ان العلاقات بين البلدين قائمة علي الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين

وقال الرئيس إنه بحث مع مستشار النمسا عددًا من الملفات وعلي رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء

وأوضح الرئيس السيسى أنه أكد على أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان والهجرة غير الشرعية