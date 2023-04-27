شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى بإعلام القاهرة: جعفر العمدة الأكثر مشاهدة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأى استهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصرى نحو دراما رمضان 2023، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها 1000 مفردة من مشاهدى دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك فى الفترة من 15- 24 أبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة.

كما أوضحت النتائج فوز الفنانة منى زكى بالمركز الأول كأفضل ممثلة فى دراما رمضان هذا العام، وذلك عن دورها فى مسلسل تحت الوصاية، تليها الفنانة هالة صدقى فى المركز الثانى عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة، وجاءت الفنانة إيمان العاصى فى المركز الرابع عن دورها فى جعفر العمدة.

وأبرزت النتائج أن مسلسل جعفر العمدة الأكثر مشاهدة فى رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية ثم الكبير أوى ج7.

كما أوضحت النتائج فوز الفنانة دنيا سمير غانم بالمركز الأول كأفضل ممثلة كوميدية فى دراما رمضان هذا العام وذلك عن دورها في مسلسل جت سليمة، وحلت الفنانة رحمة أحمد فى المركز الثانى عن دورها في مسلسل الكبير أوى ج7.

ومن جانبها صرحت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة فى غضون الأيام القليلة المقبلة.