شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: مصر "حجر راسخ" للاستقرار والأمن فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد "كارل نيهامر" مستشار النمسا، أن محادثاته اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت مكثفة وثرية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تتعاون في كافة المجالات.

وأوضح مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية اليوم، ان زيارته لمصر تستهدف التركيز علي الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة .

وأضاف كارل نيهامر، أن مصر تعد "حجر راسخ" للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا، ولديها حالياً مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع في الجوار ومن بينها السودان.