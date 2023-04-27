شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: التوقيت الصيفى له دور كبير فى خفض معدلات الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن العمل بالتوقيت الصيفى له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التوقيت الصيفى يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن الشتوى وله فائدة كبيرة، موضحاً أن فائدة التوقيت الصيفى يكون لها تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر مع غلق المحالات والمنشآت التجارية بجميع أنحاء الجمهورية فى موعد مبكر.

ويرى حمزة أن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطنين والدولة من اتباع تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، ويعتبر الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.

وأشار إلى أن أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية تتمثل فى انها احد اهم الركائز الاساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، وتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء وتصديره للخارج والاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.