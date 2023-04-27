- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه شارك في المشروع من الجانب المصري، الطالب/ مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعي)، والطالب/ يوسف طارق علي (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب/ أحمد مصطفى بسيوني (برنامج هندسة البرمجيات)، ومن الجانب الأمريكي، الطالب/ جينيت شاه، والطالبة/ شاليني دوبي.
ويعُد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف د. محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك ود. إسلام الجداوي من جامعة العلمين الدولية.
جدير بالذكر أن برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر (VTURCS) يُسلط الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.
فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية
فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية