شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، مما سيساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية التهنئة لطلاب برامج علوم وهندسة الحاسب المُشاركة في مشروع Graph Your Data والفائز بالمركز الأول في مسابقةVTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مستوى ما يقرب من 40 مشروعًا شاركوا في المسابقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه شارك في المشروع من الجانب المصري، الطالب/ مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعي)، والطالب/ يوسف طارق علي (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب/ أحمد مصطفى بسيوني (برنامج هندسة البرمجيات)، ومن الجانب الأمريكي، الطالب/ جينيت شاه، والطالبة/ شاليني دوبي.

ويعُد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف د. محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك ود. إسلام الجداوي من جامعة العلمين الدولية.

جدير بالذكر أن برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر (VTURCS) يُسلط الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.