شكرا لقرائتكم خبر عن ‫معهد التناسليات الحيوانية يحصل على تجديد الاعتماد فى مجال التدريب "ISO" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية أنه حرصا على التطوير المستمر فقد حصل المعهد على تجديد شهادة الإعتماد في مجال التدريب "الايزو" ISO 21001:2018 حيث يمتلك المعهد مركز تدريب معتمد يساهم في رفع المستوى العلمى والفنى للأطباء البيطريين العاملين داخل مصر والوافدين من الخارج.

أضاف فاصل أن هذا الاعتماد يعتبر اعترافا من المجلس الوطني للاعتماد بجودة التدريب في المعهد من حيث المادة العلمية والتدريب العملي وكفاءة المحاضرين وكذلك توفر كافة الوسائل التعليمية الحديثة بالمعهد والذي يزيد من قيمة الشهادة التي يحصل عليها المتدرب خاصة لمن يرغبون في العمل خارج البلاد كما تم أيضا إعتماد نظام إدارة المعهد بالكامل طبقا للمعايير الدولية ISO.