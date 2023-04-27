شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • الدكتور جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق. • الدكتور ياسر مصطفى على الجندي عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ. • الدكتور هدى متولي محمد علي نصر عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور. • الدكتور أسامة حسن أبو شامة عبد الصادق عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة سوهاج.