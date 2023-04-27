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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• الدكتور جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق.

• الدكتور ياسر مصطفى على الجندي عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ.

• الدكتور هدى متولي محمد علي نصر عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور.

• الدكتور أسامة حسن أبو شامة عبد الصادق عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة سوهاج.

 

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