شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لقاح الالتهاب الكبدى بى لا يسبب الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت أن إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"الخليج 365" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.