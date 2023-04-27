شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: نقل مواقف السرفيس العشوائية بطريق المنشية المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل والشيشيني وحتي شارع المنشية.

وتشمل مراحل العمل بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650م وبالقطاع الثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300م وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500م.

وأكد المحافظ على مسئولى الشركة المنفذة بنطاق المنشية والجاري تغطية مسار الترعة بذلك القطاع بضرورة مراعاة كافة الاشتراطات الهندسية الواجبة خلال أعمال التنفيذ لإنشاء مواقف سرفيس وساحات الانتظار ونقاط خدمية لسكان المنطقة، لافتا إلى نقل مواقف السرفيس العشوائية الكائنة أمام طريق المنشية في التقاءه بطريق المريوطية إلى مواقف سرفيس حضارية لإحداث نقلة نوعية بذلك القطاع.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع مخطط مرورى شامل للمنطقة نظراً لما سوف تحدثه أعمال التطوير من توسعة لمسطح الطريق وذلك لتنظيم الحركة المرورية ورصد أي ممارسات خاطئة من قائدي المركبات.

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتأهيل مسار الترعة، موجها بتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء وتسليم المشروع لرفع كفاءة وتحسين الحركة المرورية بمحور المريوطية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

كما تفقد المحافظ الوضع الحالي لأعمال تغطية مسار الترعه بالمنطقة بين شارعي فيصل والهرم، موجها بضرورة الاستفادة من كافه المساحات المتوافرة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.



محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية



أعمال تطوير ترعة المريوطية بقطاع المنشية



أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية



محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية



محافظ الجيزة يتابع أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية