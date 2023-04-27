شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يوافق على مد الهدنة 72 ساعة للمساهمة فى تهدئة الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الخميس، موافقتها على تمديد الهدنة التي طرحها الجانبان السعودي والأمريكي لمدة 72 ساعة إضافية، للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتسير النواحى الإنسانية لكافة المواطنين السودانيين، مشيرا إلى ان الهدنة يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

وأعرب القوات المسلحة السودانية فى بيان صحفي، مساء اليوم، عن أملها أن يلتزم "المتمردون" بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية ، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقوات الجيش السوداني، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر.