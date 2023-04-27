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اللقطات الأولى لاستقبال قاعدة شرق طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان

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القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز الصور الأولى لاستقبال قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، الطائرة العاشرة، التى تقل دفعة جديدة من المصريين القادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود، بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.

 

وقالت مراسلة إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة التى هبطت الآن هى العاشرة، لافتة إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.

 

تابعت مراسلة إكسترا نيوز: تنسق الجهات المعنية مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم للعودة إلى أرض الوطن، حيث عبر العائدون عن شكرهم لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن، لافتة إلى أن المصريين يمرون بالممر الشرفى فخرا بالعودة إلى أرض الوطن.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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