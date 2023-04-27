شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 110 حالات إشغال وغلق ومصادرة محتويات ملاهٍ مخالفة بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وحلها، وتكثيف العمل والتواجد الميدانى للتصدى لكافة صور مخالفة القانون.

وفى هذا الإطار، استجابت مدينة الحوامدية لشكوى المواطنين بشارع الميزان من وجود مجمع ألعاب للأطفال مخالف وكافيهات تقوم بإحداث ضوضاء على مدار اليوم وغير ملتزمة بمعايير السلامة العامة، وقد تم شن حملة مكبرة على المنشأة المخالفة وغلقها ومصادرة 110 حالات إشغال متنوعة، وذلك تحت إشراف هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً.



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جانب من الإشغالات