شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى، عن موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين 2023/6/19.

وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكيًا يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.