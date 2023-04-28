شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الفائزين بانتخابات سنودس النيل الإنجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضى عطا الله والذى انتُخب رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلى المشيخى، وهو المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، كما هنأ زكى الدكتور القس ماجد كرم، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فتحى، بمنصب أمين عام السنودس، والقس إميل أنور، بمنصب سكرتير ثان للسنودس، والقس نظمي فوزي، بمنصب سكرتير ثالث للسنودس، والقس رفعت فكري، بمنصب رئيس مجلس الحوار، والشيخ وحيد زغلول، بمنصب رئيس مجلس شؤون شيوخ السنودس.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بفوز قيادات مخلصة في خدمة الكنيسة المشيخية، كما أشاد زكي بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، والتزام الطائفة الإنجيلية بمصر بمبدأ الديمقراطية في انتخابات قياداتها.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع الإخوة من قيادات السنودس المنتخبين الجدد، وأصلي من أجل خدمتكم، وأن نسعى ونجتهد سويًّا في طاعة الله وخدمه بلادنا، ويمنح الله مصرنا الغالية السلام والعالم أجمع".

وقد أجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية، وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للدورة "133" بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.