شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه عدة نصائح للمواطنين مع بدء تغيير الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة عدة نصائح إلى المواطنين تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفى من الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وجاءت أبرز النصائح التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

1 - لا تشرب المنبهات ليلًا لتجنب السهر بعد تغيير الساعة.

2 - احرص على النوم 8 ساعات وعدم استقطاع فارق التوقيت من ساعات نومك.

وتبدأ خلال دقائق الهواتف الذكية فى تعديل التوقيت الصيفى تلقائيا أو يدويا فالكثير من الدول ستبدأ تطبيقه ومنها ومصر.