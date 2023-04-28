شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "إكسترا نيوز" من أرقين: عبور 16 ألفا من الأجانب عبر المنافذ مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبدالتواب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر أرقين البري، إن هناك عدد ضخم من الأجانب عبروا من المعبر ومن بقية المعابر على مدار الأيام الماضية.

وأضاف هشام عبد التواب في إفادته على الهواء، أن 16 ألف من غير المصريين قد وصلوا لمصر عبر معبر أرقين، ومعابر أخرى، ووصل عدد السودانيين الذين وصلوا لمصر 14 ألف مواطن.

ولفت هشام عبدالتواب إلى أن المعبر شهد عبور 50 جنسية مختلفة منهم الصين، وتركيا، وفنلندا، وتونس و6 منظمات إقليمية وبلغ عددهم 2000 فرد، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الرعايا تم إجلائهم.

وأوضح أن المعبر اليوم لا يشهد حالات تكدس كثيرة للسيارات، وذلك بسبب تسهيل الإجراءات، ما أدى لخروج عددًا كبيرًا من السيارات، مشيرًا إلى أن خدمات الإسعاف والصحة والهلال الأحمر، قد تم زيادتها خلال الساعات الماضية.