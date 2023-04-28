شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التوقيت الصيفى والساعة الآن الواحدة.. لو ساعتك لسه ماتعدلتش هنقولك الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الآن التوقيت الصيفى وتغيير الساعة، فهناك بعض الهواتف الذكية التي قامت بتعديل التوقيت تلقائيا أو يمكن تعديله يدويا، فالكثير من الدول بدأت بالفعل تطبيقه ومنها ومصر.

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكى تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، وإذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الصيفى وفقا لتقرير .dugitartlend

وفقا لما ذكره موقع "The Sun"فإن معظم الأجهزة الرقمية ستقوم تلقائيًا بتحديث الوقت الذي تتغير فيه الساعات، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التليفزيون والراديو.

ويجب أن ينطبق إلى حد كبير على أي إصدار حديث، سواء كان Apple أو Android أو أي طراز آخر، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن منبهك في الساعة 7 صباحًا سينطلق في الساعة 7 صباحًا، فقد يكون من الحكمة التحقق من إعدادات هاتفك.

يمكنك تأكيد ما إذا كان لديك خيارات "التاريخ والوقت" على "ضبط تلقائي"، حتى إذا كان هاتفك مغلقًا وقت التغيير، فيجب تحديثه بمجرد تشغيله، وإذا كان لديك هاتف ذو إصدار قديم، فقد تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا من إعدادات الوقت.