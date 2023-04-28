شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل هامة لاختيار الأسقف فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وخلال السطور التالية ننشر خطوات اختيار الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية.
1 – مرحلة الترشيحات
تتواصل لجنة اختيار الأباء الأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – أباء الاعتراف ) وذلك لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن لهم خدمة رعوية.
2 – مرحلة التقييم
أ – تقييم مرحلة خدمتهم الرعوية قبل السيامة من خلال التقارير السنوية.
ب – دراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة في المرشح.
ج – تزكية صريحة من أب الاعتراف.
د – مقابلة الأباء المرشحين.
هـ - يجتاز المرشح دراسات مكثفة (قيادة وإدارة ) قبل سيامته بمدة كافية.
3 – مرحلة اتخاذ القرار
أ – استطلاع رأى أباء المجمع المقدس قبل السيامة بفترة كافية أسبوعين على الأقل.
ج – تجتمع لجنة اختيار الأباء الأساقفة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المرشح للسيامة.
د – يوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالإلتزام بما فيه، ويكون الدليل هو أساس مساءلته.