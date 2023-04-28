شكرا لقرائتكم خبر عن "حق العمل".. موضوع خطبة الجمعة فى مساجد الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " حق العمل" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة القادمة على النحو التالى:

• الجمعة الأولى : 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

• الجمعة الثانية : 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.

• الجمعة الثالثة : 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.

• الجمعة الرابعة : 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).