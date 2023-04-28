شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، وعلى ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان - بالمواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية: