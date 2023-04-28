شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران من عدة دول أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 148 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث تم تسهيل إجراءات الوصول لهم فور وصولهم لأرض المهبط .

وتبين حسب جداول رحلات اليوم تصل خلاله 4 رحلات من ألمانيا، ورحلة واحدة من العاصمة الهولندية أمستردام، و3 رحلات من التشيك، و3 رحلات من إيطاليا تصل من مطارات مدن بولونيا، وميلانو، وفيرونا.

وكانت كشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار استقبل منذ السبت وحتى اليوم الجمعة 148 رحلة بواقع ارتفاع فى معدلات الوصول 14 رحلة عن الأسبوع الماضى.

كما تبين أن تلك الرحلات التى وصلت على مدار الاسبوع وصلت من 11 دولة أوروبية مختلفة، وان هناك توقعات بارتفاعات معدلات وصول الرحلات الإيطالية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.