شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الارتقاء بالمراكز البحثية التابعة للوزارة، من خلال رفع مستوى البنية التحتية، ومطابقة معايير الجودة والاعتماد العالمية، وكذا تحسين معدلات النشر الدولى، وربط الخطط البحثية بخطة التنمية المستدامة للدولة (2030)، وتوظيف البحث العلمى لخدمة الأهداف التنموية.

وفى هذا الإطار، قام المجلس الوطنى للاعتماد المصرى EGAC بتقييم واعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز إلى أن لجنة الاعتماد قامت بزيارة التقييم السنوية لمعامل إدارة الخدمات الفنية ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا السباكة، ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، والتحقق من مطابقة المعامل لمتطلبات الجودة والاعتماد طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017، وكذا التحقق من كفاءة معامل المركز والبنية التحتية للمعامل، وفعالية النظام الوثائقى بإدارة الجودة.

وأشاد فريق التقييم بمستوى أداء المعامل، وأوصى بمنح الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائى بقسمى تكنولوجيا السباكة وتكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، وكذا باستمرار منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية.