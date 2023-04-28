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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

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القاهرة - سامية سيد - تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، سعد بليغ، رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين، ومؤسس العمل الجدعونى فى مصر لقرابة الخمسين عامًا، والذى رحل عن عالمنا أمس بعد تاريخ طويل من حياة العطاء المثمر والخدمة، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، وشعب كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين.

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم الجمعة الساعة 1.30 فى كنيسة الإخوة المرحبين بشارع المنتزه، كما تستقبل الأسرة العزاء مساء اليوم بنفس الكنيسة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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