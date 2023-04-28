شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملات صباحية ومسائية بمختلف أنحاء المدينة على مدار اليومين الماضيين، وتم تشكيل لجنة للتدخل السريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، استهدفت الحى الأول والطريق الرئيسى وشارع الشباب ومحيط سنتر الياسمين وميدان الروضة.

وأضاف "رشاد"، أنه تم شن حملة أخرى استهدفت ( الحى الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه- إسكان الـ70 مترا - الحى الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحى التاسع - المنطقة الصناعية الأولى )، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتحفظ على 5 مركبات " توك توك" و 7 مركبات " تروسيكل" بيع مأكولات، و 4 مركبات " تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، كما تم إزالة التعديات والإشغالات بالمناطق المذكورة بخلاف 3 سلالم حديد مخالفة بسنتر الياسمين.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز قاموا بتنفيذ قرار إزالة الردود الأمامى بالقطعة 5 بلوك 11005 منطقة الـ 800 بالحى الأول، وبالمرور بالحى الأول تم رصد استغلال البدروم بنشاط ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو بقطعة 9 محلية 5ب، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات، وكذالك القطعة 4 بالحى الثانى، المستثمر الصغير، وتم رصد مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تم المرور بمحور الحى الأول ورفع الإشغالات والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات بشارعى الشباب والشعراوى والطريق الرئيسى.