شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الخدمات الإدارية: عمال مصر فخر الوطن وسواعد الإنتاج بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برقية تهنئة لعمال مصر بمناسبة أعياد أول مايو.

وجاء فى نص البرقية أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية اتقدم لكم بأسمى آيات الشكر لما تبذلونه من جهد وعرق فى بناء الأمة فأنتم فخر هذا الوطن وبكم تسمو رايات الإنتاج وترفرف فى سماء الاقتصاد الوطنى.

جددت "البرقية" فى سطورها تأييد عمال مصر لبناء وتعمير الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستمرار فى استكمال وتشييد كل أركانها .

وشددت البرقية على التقدير لعمال مصر صناع وبناة الوطن فكل عام وهم ينعمون بمزيد من الخير وكل عام ووطننا الغالى فى عزة وازدهار وبين أياديهم ومعهم وبهم تعيش بلادنا قوية وعظيمة.