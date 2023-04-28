شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إقامة مهرجان المسرح المدرسى واختيار أفضل مسرحية بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ومسئولى المسرح المدرسى بالوزارة ومديري بعض المديريات التعليمية، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الآليات والإجراءات التنفيذية لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين فى مجال التمثيل والمسرح.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لدعم والارتقاء بالمسرح المدرسى والكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، ورعايتها واستثمارها من خلال إعداد العروض المسرحية والفنية المختلفة، حيث دشنت مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شدد الوزير على أهمية دور المسرح المدرسى فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة؛ لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

ووجه الوزير،خلال الاجتماع، بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، مع اختيار نص مناسب للعرض، ومراعاة إعداد جدول زمنى محدد للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بالتركيز على تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتاريخ مصر وجغرافية المكان، كما أشار إلى أهمية تسليط الضوء على الظواهر المجتمعية المختلفة، وربط الطلاب بكل ما يقدم من مشروعات خدمية في الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بتربية النشء على القيم الوطنية والأخلاقية، وتعريف الطلاب بالإنجازات التي تقوم بها الدولة في بناء المدن الجديدة والمشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى أن اشتراك الطالب في المسرح المدرسي يكسبه العديد من المهارات، ويعمل على بناء شخصيته، مشددا على أهمية إثابة وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة.

كما وجه الوزير بأن تقوم كل مديرية تعليمية بتشكيل فريق عمل مسرحي مكون من كوادر بشرية بحيث يضم العاملين والمسئولين عن المسرح والطلاب الموهوبين، وذلك لتقديم مسرحية في إطار النشاط الصيفي، مؤكدًا على توظيف رسالة المسرح المدرسي والارتقاء به عبر عمل مسرحى يخاطب عقول الطلاب وينميها، وذلك من خلال اختيار النصوص المسرحية الملائمة، والتي يمكن أن تتضمن تسليط الضوء على عمق التاريخ المصرى وما يزخر به من قصص وبطولات.

وأضاف الوزير بأنه سيتم تنظيم مهرجان المسرح المدرسى لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات، وتكريم القائمين عليها.

وتابع الوزير أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الثقافة فى تفعيل الأنشطة الثقافية، والمساهمة فى الإشراف على تنظيم ورش عمل وتدريب الكوادر البشرية من إخصائيي المسرح المدرسى وتنميتهم مهنيًا.

وفى ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد ورش عمل من أجل مناقشة تنفيذ الآليات لإعداد نص العروض المسرحية واختيارها، واختيار الطلاب الموهوبين والاتفاق على إجراءات التنفيذ.

وشارك في الاجتماع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعمرو الدسوقى الشريف مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالقاهرة، وأمل مبروك مدير عام الشئون التنفيذية بالجيزة، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالقليوبية، وجمال طاهر موجه عام التربية المسرحية بالقاهرة، وهشام حسني موجه أول تربية مسرحية بإدارة النزهة، ومحمد عبد الغني موجه أول تربية مسرحية بإدارة الساحل التعليمية، وغادة فتحى موجه عام التربية المسرحية بالجيزة، ومحمد عبد الرحمن الحناوى موجه تربية مسرحية بإدارة الشيخ زايد (ممثل ومؤلف ومخرج)، ووائل السيد عباس أحمد أخصائى تربية مسرحية بمدرسة الأورمان الرسمية التجريبية بإدارة الدقي وعضو نقابة المهن التمثيلية (تمثيل وإخراج)، ومحمد عبد المنعم موجه عام التربية المسرحية بالقليوبية، والفنان عاطف العجمی خبير فنى.