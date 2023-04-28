شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقلد بايدن ويسخر من ترشحه للرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لـ الانتخابات الامريكية 2024 من منافسه الرئيس جو بايدن خلال خطاب ألقاه أمام مناصريه في نيوهامبشير، حيث بدأ يقلد تصرفات بايدن على المنصة خلال القاء كلمة بدا فيها مشوشا ولم يعرف طريقة نزوله أو وجهة الخروج عقب الانتهاء.

ويذكر أن بايدن أعلن، الثلاثاء، رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف، في مقطع فيديو، السباق الرئاسي بأنه "معركة ضد التطرف الجمهوري"، وقال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأم".

في سخرية من الإعلان ورئاسة بايدن ، قال ترامب "سنقوم بسحق جو بايدن في صندوق الاقتراع ، وسنقوم بتسوية أعمالنا غير المكتملة"، وتابع: "الاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة أو الضعف ، بين النجاح أو الفشل ، بين الأمان أو الفوضى ، بين السلام أو الصراع ، والازدهار أو الكارثة".

وانتقد بايدن مرارًا ترامب باعتباره تهديدًا للديمقراطية نظرًا لمحاولاته لقلب انتخابات 2020 وكرر مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات ، وجادل ترامب بأن بايدن هو الذي يشكل التهديد ، ووجه اتهامات له قائلا: "بايدن هو الذي يشكل تهديدًا للديمقراطية لأنه غير كفء بشكل فادح ، وليس لديه فكرة عما يفعله وهو في الأساس ليس لديه فكرة عما يجب فعله"، كما زعم ترامب أنه ترك لبايدن اقتصاد مزدهر ولم يحافظ عليه، وقال ترامب: " بايدن فجر الاقتصاد إلى أشلاء على الفور بعد أن تولى منصبه ، وحصل على الفضل في انخفاض أسعار الغاز وتأييد الحروب التجارية المختلفة لإدارة ترامب".