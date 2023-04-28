شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الأطباء يطالب "صحة النواب" بدراسة إيجاد حلول لمشاكل الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية لحماية أعضاء الفريق الطبى والمريض، وتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات لحماية مقدرات الدولة من طواقم طبية ومنشآت حيوية، مشيرا إلى ضرورة رفع لجنة الصحة بالبرلمان لتقرير خاص بالمنظومة الصحية ومشاكلها لباقي أعضاء البرلمان حتي يستطيع البرلمان مناقشة المقترحات لمحاولة الحفاظ على الأطباء، ودراسة حلول جذرية لمشاكل الأطباء والطواقم الطبية.

وأشار القاضى، إلى ضرورة إجراء دراسة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية لتقليل الاستقالات والهجرة، بالإضافة إلى تسهيل تراخيص المنشآت الخاصة وعمل شباك موحد بوزارة الصحة مما سوف يساعد المرضي ويخفف العب علي المستشفيات الحكومية ويسهل علي الدوله تقنين الاوضاع للأطباء، فضلا عن طرح مقترحات للاهتمام بالسياحة العلاجية وتكون بإدارة منفصلة وتكون مشروع محدد الوقت والأهداف.

ولفت إلى أنه على أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" أن يدركو أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى.