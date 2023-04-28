شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للمسنين ولمن يرعاهم ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن وذلك حفاظا على الصحة العامة لهم . وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح كل من :- - تجنب الحياة الكسولة ( لابد من المشي والحركة الدائمة لأنها مفيدة للجسم ) - تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة - ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت ( المشي أفضل الأنشطة) - تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار - ينصح بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي - من الضروري اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن - تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم يوميا - لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية

نصائح للمسنين