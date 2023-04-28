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وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للمسنين ولمن يرعاهم ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن وذلك حفاظا على الصحة العامة لهم .

وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح كل من :-

- تجنب الحياة الكسولة ( لابد من المشي والحركة الدائمة لأنها مفيدة للجسم )

 - تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة

- ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت ( المشي أفضل الأنشطة)

تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار

ينصح بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي

 

- من الضروري اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن

 

تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم يوميا

 

لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية

 


نصائح للمسنين

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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