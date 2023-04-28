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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للمسنين ومن يرعاهم حفاظا على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للمسنين ولمن يرعاهم ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن وذلك حفاظا على الصحة العامة لهم .
وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح كل من :-
- تجنب الحياة الكسولة ( لابد من المشي والحركة الدائمة لأنها مفيدة للجسم )
- تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة
- ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت ( المشي أفضل الأنشطة)
- تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار
- ينصح بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي
- من الضروري اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن
- تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم يوميا
- لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية
نصائح للمسنين