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الخارجية تعلن تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان

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القاهرة - سامية سيد - إلحاقاً بالإعلان الصادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، يرجى الإحاطة بأنه تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:

 

١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).

٢-معبر قسطل (إجلاء بري). 

٣-معبر أرقين (إجلاء بري).

 

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :

 

01281943533

 

01283176900

 

01281943599

 

01283176913

 

01283176857

 

01283176881

 

01283176903

 

01283176894

 

01281943990

 

01283176866

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