شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: نؤكد على الجاهزية اللوجيستية للأمانة الفنية لإطلاق الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس أمناء الحوار الوطني، التي انعقدت الأربعاء الماضي، شهدت وضع اللمسات النهائية الخاصة بجلسات الحوار الوطني، المزمع انطلاقه في الثالث من مايو المقبل.

أضاف الكشكي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني، أكدت على الجاهزية اللوجيستية للأمانة الفنية للحوار الوطني، استعدادا للإطلاق الفعلي لجلسات الحوار الوطني، بداية الشهر المقبل.

وأشار جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى حرص المجلس على تثمين دور القيادة السياسية في استخدام حقها الدستوري في الإجراءات التي اتخذتها بشأن الحوار الوطني في الفترات الماضية، مضيفا: "النقاشات شهدت تبادل الآراء ووجهات النظر حول تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني".

وبشأن الأوضاع في السودان والجهود المصرية في إعادة المصريين، قال الكشكي: "نثمن جهود القيادة المصرية لإعادة أبنائها من السودان، ومساعدة الدول الأخرى لإجلاء رعاياها أيضا من خلال الأراضي المصرية، والحوار الوطني يدعو الأشقاء في السودان إلى العودة للحوار ووقف إطلاق النار لحقن الدماء".