شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعراض بالسيارة بالطرقات يعرضك للعقوبة القانونية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة ما يسمى بجريمة "الاستعراض بالسيارة"، فيقوم سائقو تلك السيارات بالاستعراض على الطرق بسيارتهم الخاصة بشكل غير لائق، مسببين عدة مشاكل للمارة في الطرقات، وكثيرا ما تحذر القوانين تلك الجريمة، والتي نجحت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة في السيطرة عليها والحد منها تماما.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.