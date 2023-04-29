شكرا لقرائتكم خبر عن 96 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين.

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين، بينما عارض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع الآمنين.