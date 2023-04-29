شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حددنا المهمات الكهربائية المطلوبة لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة و شركاتها التابعة انتهت من تحديد كافة اﻷصناف المطلوبة لمشروعات الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة خلال الـ5 سنوات المقبلة بهدف العمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى100% و اعطاء الأولوية للمنتج المصرى بشرط مطابقة المواصفات العالمية للمنتج و ضمان حصوله على أعلى جودة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه وفقا للخطة المستقبلية فإن المهمات الكهربائية المطلوبة على مستوى الجهد المتوسط 266 ألف عمود و84 ألف كيلو متر كابلات و45 ألف طن موصلات و22 ألف وحدات ربط حلقى و46 ألف سكاكين بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه سنويا ، موضحا أنه جارى توطين الصناعة بمشروع التحكمات الآلية حيث تبلغ نسبة المكون المحلى 35% و من المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالى إلى 55 % و تصل إلى 70 % بحلول 2024.

وقال الوزير إنه بالنسبة لمتطلبات شركات التوزيع من المهمات الكهربائية على الجهد المنخفض خلال الـ 5 سنوات المقبلة تبلغ 2 مليون 75 ألف عمود و12 ألف لوحات و16 ألف كيلو متر كابﻻت و 9 اﻷف 200 صندوق و357 ألف كيلو متر من الموصلات بتكلفة سنوية 3 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الخمس سنوات المقبلة تتطلب مشروعات الكهرباء 63 ألف محول و63 ألف أكشاك فارغة و786 موزع و 852 خلايا جهد متوسط ، مشيرا إلى أن هذه المتطلبات بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه سنويا.

ويرى شاكر، أن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية ، و تبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% و نخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.