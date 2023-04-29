شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 200 جنيه.. وشعبة الذهب تتوقع مزيدا من الهبوط الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 200 جنيه تقريبًا في الجرام، وذلك عقب قفزات غير مبررة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وتراجع الذهب عيار 21 من 2800 إلى 2600 جنيه للجرام، وذلك مع هدوء حذر في الأسواق، في حين رجحت مصادر في شعبة الذهب حدوث تراجع جديد الأيام القادمة بسبب المبالغة الكبيرة في عمليات التسعير خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

اونصة الذهب 1990 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب عالميًا، خلال جلسة أمس الجمعة، التي تعد آخر جلسات تداولات لهذا الأسبوع وآخر جلسات شهر أبريل، ويقدم الذهب على تسجيل ارتفاع شهري محدود بعد أن شهد تصحيح سلبي خلال الأسبوعين الأخيرين لتظل التداولات محدودة تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، ويبقى تركيز الأسواق منصب على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم، وفق تقرير منصة جولد بيليون.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1982.19 دولار للأونصة مسجلة انخفاض بنسبة 0.3%، وفشل الذهب في تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد أن استقرت تداولات الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

من جهة أخرى يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع على المستوى الشهري بنسبة 0.6% خلال ابريل، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 13 شهر عند 2048.76 دولار للأونصة.

تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي للجلسة الثالثة على التوالي في ظل سيطرة علميات البيع لجني الأرباح، وفشل الذهب في الارتفاع بعد البيانات الأمريكية التي صدرت يوم الخميس.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت مرتفعة بنسبة 4.9% أعلى بكثير من القراءة السابقة بنسبة 4.4%، بينما أظهرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية انخفاض غير متوقع خلال الأسبوع الماضي مما يدل على أن قوة سوق العمل بالرغم من توقعات الفيدرالي بتراجع في أداؤه.

أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% أقل من القراءة السابقة 2.6% وأقل من التوقعات بنسبة 2.0% وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الناتج عن استمرار رفع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، ولكن حقيقة أن معدلات النمو لا تزال في المنطقة الإيجابية قد يعطي الفيدرالي الأمريكي المساحة الكافية للاستمرار في رفع الفائدة مع الأخذ في الاعتبار أن البنك أشار إلى استعداده للمخاطرة بركود معتدل في سبيل محاربة التضخم.