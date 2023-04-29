شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تشكر مصر على إجلاء 200 شخص من السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها وتقديرها لمصر على التسهيلات التي قدمتها لرعاياها وتأمين نقلهم إلى وجهاتهم .

وكانت السلطات المصرية قد سهلت نقل أكثر من 200 فلسطيني بينهم طلاب وأسر إلى معبر رفح قادمين من السودان ووفرت لهم وسائل تنقل آمنة.

ووصل أمس إلى معبر رفح البرى ما يقرب من 200 فلسطيني بعد نجاح الجهود المصرية لإجلائهم من السودان بينهم طلاب وعائلات وأطفال تم نقلهم من السودان عبر وسائل مواصلات آمنة وفرتها السلطات المصرية.