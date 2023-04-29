شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يعربون عن تقديرهم لدور مصر فى إجلائهم من السودان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فلسطينيون عن تقديرهم لدور مصر فى عملية إجلائهم من السودان، وقال مواطن فلسطينى فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "واجهتنا مشاكل كبيرة جدا في السودان، وبمجرد ما وصلنا الجانب المصرى تم التعامل معنا بشكل رائع، ونشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى على جهودهم، مشيرا إلى انه تم نقلنا إلى معبر رفح من معبر أرقين وتم استقبال الجالية الفلسطينية بشكل رائع جدا وتأمين شامل لمسافة الطريقة كاملة وتقديم الطعام والشراب.

من جانبها قالت مواطنة فلسطينية، مصر بلدنا الأم مش بلدنا الثانى التى تحتضننا فى كل مشاكلنا، وتم إلغاء جميع الرسوم ولم ندفع أى أموال وتم إخراجنا بأمان وسلام وكنا مبسوطين فى الرحلة رغم مشاقتها وتم الاهتمام بصحتنا ونشكرهم جدا على هذا الاستقبال الجميل..تحيا مصر".