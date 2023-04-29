شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استعادة شواطئ الإسكندرية المفقودة بالنحر ببئر مسعود والمحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومتر مثل مشروعات "إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير " .

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع إستكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولى" والذى نتج عنه حماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية وإستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما مكن محافظة الاسكندرية من زيادة الإستثمارات بالمنطقة ، والمشروع عبارة عن لسان بحرى علي شكل حرف L أمام المحروسة بطول إجمالي 620 متر ورصيف بحرى بطول 125 متر عمودى على الكورنيش و 30 متر موازى للكورنيش .

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في إتجاه المنشية ومحطة الرمل ، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل ، والمشروع عبارة عن حائط بحرى بطول 835 متر أمام سور الكورنيش وإستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات إستكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50 .

وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ، والذى نتج عنه حماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 280 متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري بالبلوكات الخرسانية وإنشاء هامة من الخرسانة العادية أعلي البلوكات وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول 215 متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار .

وأوشك مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى على الإنتهاء - حيث تُعد قلعة قايتباى أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية - والمشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل للشباب مع الحفاظ علي الآثار الغارقة بالمنطقة والتي لا تقدر بثمن ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول 520 متر وانشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 متر و بسمك 60 سم ولسان حجري بطول 30 متر ، ذلك علاوة على تغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + 2.00 متر .

وجارى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية ، وسينتج عن تنفيذ هذا المشروع إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما سيمكن محافظة الإسكندرية من زيادة الإستثمارات بالمنطقة ، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة ( الحاجز الأول بطول 1100 متر والثانى بطول حوالى 500 متر ) ، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حــوالى 30 متر .