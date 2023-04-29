شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة بنت الوطن وخادمة له ولا تعمل بالسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة على مدار قرون عديدة لا تعمل بالسياسة فهى ليست حزبا وليست ناديا، فالكنيسة رفضت تأسيس حزب قبطى وكل مجالات خدمتها هى خدمات روحية واجتماعية لخدمة المواطنين إما تعليميا أو صحيا أو ثقافيا.

وأضاف قداسته خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطى، أن مصر بها 15 مليون مصرى بالداخل و2 مليون بالخارج، داعيا أن ينجى الله السودان من أزمتها الحالية.

