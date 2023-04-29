شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لأول مرة طرح القمح فى البورصة واستيراد 25 ألف طن دواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة حاولت الحد من التضخم وأن أكثر من 80 % ؜منه عوامل خارجية.

وأضاف وزير التموين :" ومع ذلك حرصت وزارة التموين على مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ووصلنا الى 6 أشهر .. ولأول مره فى تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص ولو لم نعمل ذلك لم يكون استقرار فى أسعار المكرونة "، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى:" أحد المشاكل فى أسعار السلع سببه فى العلف وأيضا القدرة على توفير العملة، الأمر الذى أدى إلى نقص فى العلف وبذرة الفول الصويا وأن 45 %؜ من الفول الصويا يكون من الإنتاج المحلى للتشجيع على الانتاج المحلى كما أنه لأول مره تقوم وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينة باستيراد 110 الف ذرة صفراء طن حتى الان وتم طرحها فى البورصة المصرية للسلع لأصحاب مزارع علف الدواجن، وتم طرح الذرة الصفراء بسعر 13 ألف و600 جنيه للطن كما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاستيراد دواجن مجمدة وتم استيراد 25 ألف طن دواجن الأمر الذى حد من ارتفاع الأسعار وأحدث توازنا نسبيا."