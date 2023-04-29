شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص خطبة الجمعة القادمة:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ

الجمعة الأولى : 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

• الجمعة الثانية : 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.

• الجمعة الثالثة : 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.

• الجمعة الرابعة : 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).