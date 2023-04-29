شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن النسخة المصرية الأولى لماراثون الرمال العالمى والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أبرز 7 معلومات عن الماراثون.
1- الماراثون هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عام فى المغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان.
2- السباق يتم تنفيذه بشرط مراعاه كافة المعاايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية.
3- المارثون هو سباق رياضى عالمى يتم تنظيم على مسافة 120كم تقريبا.
4- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان يقام لمدة أربعة أيام فى الصحراء.
5- يهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، الى الترويج ودعم السياحة البيئية فى مصر.
6- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، سيحقق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسباحة البيئية فى مصر، حيث يتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى.
7- من المتوقع حضور حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.
8- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان تتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات، بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية المتخصصة فى الدعاية و التسويق.