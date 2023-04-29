- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.
وشدد أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 ملايين طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (1)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (2)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (3)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (4)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (5)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (6)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (7)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (8)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (9)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (10)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (11)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (12)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (13)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (14)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز