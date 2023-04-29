شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: موافقة الحكومة على استيراد الدواجن ساهمت فى خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر العلف إحدى المشاكل الأساسية فى الأسعار، بسبب القدرة على توفير العملة ونقص الذرة الصفراء المتاحة للعلف وبذرة فول الصويا، لافتا إلى أنه تم استيراد 110 آلاف طن من الذرة الصفراء، مع بدء طرحها في البورصة بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن لأصحاب مصانع الأعلاف من أجل إحداث تأثير على السعر الكلي للعلف وإحداث اتزان في أسعار الدواجن.

وأضاف وزير التموين أن موافقة مجلس الوزراء على استيراد دواجن مجمدة نتج عنه انخفاض في أسعار الدواجن المحلية بعد كثرة الضخ في الأسواق وإتاحتها للمواطنين، وأيضا الحد فى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على الحد من ارتفاع التضخم وأن أكثر من 80% ؜منه عوامل خارجية، ومع ذلك حرصت وزارة التموين على مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ووصلنا إلى 6 أشهر، ولأول مرة فى تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص ولو لم نعمل ذلك لم يكن هناك استقرار فى أسعار المكرونة"، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.



وأشار الوزير إلى أن أحد المشاكل فى أسعار السلع سببه فى العلف وأيضا القدرة على توفير العملة، الأمر الذى أدى إلى نقص فى العلف وبذرة الفول الصويا وأن 45 %؜ من الفول الصويا يكون من الإنتاج المحلى للتشجيع على الانتاج المحلى كما أنه لأول مره تقوم وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينة باستيراد 110 آلاف ذرة صفراء طن حتى الان وتم طرحها فى البورصة المصرية للسلع لأصحاب مزارع علف الدواجن.