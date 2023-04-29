شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مناعة القطيع تتحقق لكل مرض معدٍ على حدة والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم : ببلوغ نسبة الممنعين (سواء باكتساب المرض أو التطعيم) إلى نسبة مثالية يتوقف عندها أو يتباطأ انتشار الوباء وتتناقص أعداد الحالات الجديدة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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