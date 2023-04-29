شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: دعم كبير لتحسين أجور العاملين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد الكارنيهات التي تمت طباعتها خلال العام الجامعي 2022 - 2023 ، ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة متابعة تنفيذ القوانين وتسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات تثبت هويتهم خلال تواجدهم داخل كلياتهم والحرم الجامعي، سواء للعمال أو الموظفين أو الطلاب، ضرورة تفعيل قواعد البيانات بكافة كليات الجامعة.
وفي سياق متصل ناقش الاجتماع الأعمال الجارية بكليات الجامعة وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة التخلص الفوري والسريع من مخلفات البناء ومخلفات التجديدات، ومحاسبة المقصرين في ذلك ومتابعة كافة الأعمال والتنظيم والتنظيف والصيانة الفورية للحفاظ على سلامة وأمن الكليات والجامعة.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور عمرو السيد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والجامعية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، أمناء الجامعة المساعدين.
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